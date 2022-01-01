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Флоренция за три дня: достопримечательности, история и план посещения города
Что может сравниться с неторопливым полётом на воздушном шаре при лучах рассветного солнца? Пожалуй, по силе впечатлений такому событию сложно подобрать равноценную пару.
Во время последней поездки в Лиссабон я наткнулась на одну любопытную кафешку. В меню – только портвейн и кейхадас (queijadas): сладость, внешне напоминающая пирожные-корзиночки.
Две столицы за раз. Причем, без набивших оскомину достопримечательностей. Компания Space Travel придумала нетривиальный тур «Новогодняя шкатулка», в котором мы приняли участие.
Чтобы не скучать на праздниках, можно посмотреть, как знаменитый архитектор Ренцо Пьяно реконструировал ГЭС-2, увидеть съемки «Санта-Барбары» на современный лад глазами исландского художника Рагнара Кьяртанссон, узнать про историю нефти на ВДНХ, отправить детей позаниматься антропологией или молекулярной генетикой в парке «Зарядье».
Европейское Рождество невозможно вообразить без сладостей. Пряники и имбирные печенья, кексы и куличи – неудивительно, что согласно статистике за время зимних праздничных застолий европейцы умудряются набрать от одного до четырех килограммов.
Кто из нас не знает рождественскую песенку «We wish you a Merry Christmas?» Ведь, хотя в России главным праздником считается Новый год, именно она с начала декабря начинает звучат практически отовсюду.
Конец осени принёс российским туристам радостную весть: с 15 ноября всех привитых «Спутником V» готов принять Израиль. Из-за возникновения нового штамма вируса границы пока закрыты, но, возможно, скоро будут открыты вновь. Какие места посетить первыми, когда временный локдаун отменят?
В этом году романтической комедии «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути исполняется (страшно подумать!) 40 лет. Я решили поделиться с вами любопытными и малоизвестными фактами о любимом многими фильме.
Пожалуй, пинца – самая странная итальянская сладость. И самая малоизвестная за пределами страны. Ну, признайтесь, кто о ней слышал? Даже я узнала о ее существовании лишь спустя 7 лет после переезда в Италию.
Мы привыкли думать, что шарлотка – традиционное русское лакомство. Кто же из нас в начале осени не проводил вечера за приготовлением знаменитого яблочного пирога? Можно сказать, это полноценный национальный вид спорта, имеющий сугубо сезонный характер.
Хотя паста у всех и каждого ассоциируется с Италией, люди употребляли ее в пищу задолго до того, как на земле появились первые города и страны.
Хотя пицца у всех и вся ассоциируется с Италией, в Россию это блюдо попало из США. Помните, в 90-х Михаил Сергеевич Горбачев рекламировал рестораны американской сети Pizza Hut, возникшей в конце 50-х в штате Техас?А рекламный ролик «Дока-пицца» нельзя не соблазниться», компании, принадлежавшей Владимиру Довганю?
Жители Якутии именуют свою вотчину не иначе как Республика Саха. И любят повторять: «Наш край – суров». Мол, и местному населению здесь непросто приходится, а уж иноземцам – и вовсе тяжело.
Где увидеть гипсовый слепок Пергамского алтаря? Почему улицу архитектора Росси в конце позапрошлого века называли «улицей влюбленных»? Как пройти мастер-класс у балетного станка под руководством Михаила Барышникова или попасть в императорскую ложу Михайловского театра?
Если вы уже выучили наизусть «Реальную любовь» и «Один дома», а «Чародеи» и «Иронию судьбы» с детства знаете назубок, но душа по-прежнему требует праздника, то я подготовила для вас подборку рождественских картин, недавно вышедших на Netflix.
Еще недавно встреча Нового года за границей для многих была самым обычным делом. Теперь же подобное доступно лишь очень немногим счастливцам.
Происхождение названия самого невероятного российского озера до сих пор неясно. Слово «Байкал» могло появиться от бурятских «могучая стоящая вода» или «богатый огонь».
О рататуе, который считается одним из главных гастрономических специалитетов Ниццы и Прованса, многие узнали из одноименного мультфильма Pixar. Помните, там крысенок Реми потчевал им строгого ресторанного критика Антуана Эго?
Посольство Королевства Таиланд в Москве сообщило о том, что лица, не являющиеся гражданами Таиланда и желающие посетить страну в период действия ограничений на поездки, могут оформить туристическую визу (TR) сроком до 60 дней с возможностью ее продления еще до 30 дней.
Некоторые мужчины, конечно, сейчас насмешливо скривятся, ведь, зачастую, по их мнению, в суровых горах – косметике не место. Правда, как правило, кривятся они ровно до тех пор, пока кожа их лиц не начнет трещать от ветра, холода и солнца, а губы не превратятся в бахрому.