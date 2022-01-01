Какую косметику брать с собой в горы?

Некоторые мужчины, конечно, сейчас насмешливо скривятся, ведь, зачастую, по их мнению, в суровых горах – косметике не место. Правда, как правило, кривятся они ровно до тех пор, пока кожа их лиц не начнет трещать от ветра, холода и солнца, а губы не превратятся в бахрому.