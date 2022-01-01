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Полёт на шарах в Каппадокии: встретить потрясающий рассвет

Что может сравниться с неторопливым полётом на воздушном шаре при лучах рассветного солнца? Пожалуй, по силе впечатлений такому событию сложно подобрать равноценную пару.
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Кейхадас де Синтра: рецепт португальской выпечки

Во время последней поездки в Лиссабон я наткнулась на одну любопытную кафешку. В меню – только портвейн и кейхадас (queijadas): сладость, внешне напоминающая пирожные-корзиночки.
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«Новогодняя шкатулка»: необычный тур Москва и Питер два в одном

Две столицы за раз. Причем, без набивших оскомину достопримечательностей. Компания Space Travel придумала нетривиальный тур «Новогодняя шкатулка», в котором мы приняли участие.
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Новые места Москвы: архитектура, современное искусство и занимательные места, куда можно отвести детей на каникулах

Чтобы не скучать на праздниках, можно посмотреть, как знаменитый архитектор Ренцо Пьяно реконструировал ГЭС-2, увидеть съемки «Санта-Барбары» на современный лад глазами исландского художника Рагнара Кьяртанссон, узнать про историю нефти на ВДНХ, отправить детей позаниматься антропологией или молекулярной генетикой в парке «Зарядье».
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Три рождественских блюда с необычной историей

Европейское Рождество невозможно вообразить без сладостей. Пряники и имбирные печенья, кексы и куличи – неудивительно, что согласно статистике за время зимних праздничных застолий европейцы умудряются набрать от одного до четырех килограммов.
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О чем на самом деле песня «We wish you a Merry Christmas?»

Кто из нас не знает рождественскую песенку «We wish you a Merry Christmas?» Ведь, хотя в России главным праздником считается Новый год, именно она с начала декабря начинает звучат практически отовсюду.
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От моря до пустыни: чем заняться в Израиле зимой

Конец осени принёс российским туристам радостную весть: с 15 ноября всех привитых «Спутником V» готов принять Израиль. Из-за возникновения нового штамма вируса границы пока закрыты, но, возможно, скоро будут открыты вновь. Какие места посетить первыми, когда временный локдаун отменят?
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Кем была настоящая принцесса из фильма «Безумно влюбленный» и другие любопытные факты о комедии с Челентано

В этом году романтической комедии «Безумно влюбленный» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути исполняется (страшно подумать!) 40 лет. Я решили поделиться с вами любопытными и малоизвестными фактами о любимом многими фильме.
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Пинца (pinza) – итальянское зимнее лакомство с неприличным названием

Пожалуй, пинца – самая странная итальянская сладость. И самая малоизвестная за пределами страны. Ну, признайтесь, кто о ней слышал? Даже я узнала о ее существовании лишь спустя 7 лет после переезда в Италию.
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Яблоко раздора: кто и как придумал рецепт Шарлотки

Мы привыкли думать, что шарлотка – традиционное русское лакомство. Кто же из нас в начале осени не проводил вечера за приготовлением знаменитого яблочного пирога? Можно сказать, это полноценный национальный вид спорта, имеющий сугубо сезонный характер.
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Пастафарианство как древнейшая из религий: кто и как изобрел пасту?

Хотя паста у всех и каждого ассоциируется с Италией, люди употребляли ее в пищу задолго до того, как на земле появились первые города и страны.
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Какую пиццу ненавидят итальянцы?

Хотя пицца у всех и вся ассоциируется с Италией, в Россию это блюдо попало из США. Помните, в 90-х Михаил Сергеевич Горбачев рекламировал рестораны американской сети Pizza Hut, возникшей в конце 50-х в штате Техас?А рекламный ролик «Дока-пицца» нельзя не соблазниться», компании, принадлежавшей Владимиру Довганю?
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Чем заняться в Якутске: о главных достопримечательностях столицы Республики Саха

Жители Якутии именуют свою вотчину не иначе как Республика Саха. И любят повторять: «Наш край – суров». Мол, и местному населению здесь непросто приходится, а уж иноземцам – и вовсе тяжело.
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Санкт-Петербург: как попасть в закулисье Михайловского театра, академию Вагановой и музей-квартиру Бродского

Где увидеть гипсовый слепок Пергамского алтаря? Почему улицу архитектора Росси в конце позапрошлого века называли «улицей влюбленных»? Как пройти мастер-класс у балетного станка под руководством Михаила Барышникова или попасть в императорскую ложу Михайловского театра?
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Мультфильм, сериал и фильм про Рождество, которые вы не видели

Если вы уже выучили наизусть «Реальную любовь» и «Один дома», а «Чародеи» и «Иронию судьбы» с детства знаете назубок, но душа по-прежнему требует праздника, то я подготовила для вас подборку рождественских картин, недавно вышедших на Netflix.
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Что приготовить на Новый год?

Еще недавно встреча Нового года за границей для многих была самым обычным делом. Теперь же подобное доступно лишь очень немногим счастливцам.
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Байкал: что стоит посмотреть зимой и куда отправиться летом

Происхождение названия самого невероятного российского озера до сих пор неясно. Слово «Байкал» могло появиться от бурятских «могучая стоящая вода» или «богатый огонь».
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Рататуй: история главного блюда Прованса

О рататуе, который считается одним из главных гастрономических специалитетов Ниццы и Прованса, многие узнали из одноименного мультфильма Pixar. Помните, там крысенок Реми потчевал им строгого ресторанного критика Антуана Эго?
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Таиланд открывается для россиян и граждан СНГ, но при условии оформления визы и 15-дневного каратина

Посольство Королевства Таиланд в Москве сообщило о том, что лица, не являющиеся гражданами Таиланда и желающие посетить страну в период действия ограничений на поездки, могут оформить туристическую визу (TR) сроком до 60 дней с возможностью ее продления еще до 30 дней.
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Какую косметику брать с собой в горы?

Некоторые мужчины, конечно, сейчас насмешливо скривятся, ведь, зачастую, по их мнению, в суровых горах – косметике не место. Правда, как правило, кривятся они ровно до тех пор, пока кожа их лиц не начнет трещать от ветра, холода и солнца, а губы не превратятся в бахрому.
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